Стало відомо, куди може переїхати Зеленський із Банкової. Опубліковані фото

Адміністрація президента Володимира Зеленського може з вулиці Банкової переміститься в конгрессно-виставковий центр "Парковий", який відомий як "вертолітний майданчик Януковича".

Про це пише LIGA.net із посиланням на джерела в команді Зеленського. Зазначається, що зараз обговорюється з юристами можливість такого переїзду.

"З юристами якесь спілкування є. Але воно йде з приводу оренди площ. Питання цифр зараз немає, оскільки немає концепції. Вони самі не знають, чого хочуть", – йдеться в повідомленні.

Раніше колишній заступник голови АП у Петра Порошенка Дмитро Шимків заявляв, що переїзд Адміністрації може коштувати "десятки мільйонів доларів". Однак у прес-службі Зеленського зазначили, що такі суми завищені.

"Позолочений декор, ліплення, шкіряні меблі, гардини і дубові панно ми перевозити не збираємося", – відповіли в АП.

У той же час, що буде зі старим будинком на Банковій, у Зеленського поки не знають. Можливо, його здадуть в оренду або зроблять там музей.

Володимир Зеленський

Крім цього, команда Зеленського хоче реформувати й структуру АП. Для цього буде проведено аудит. За його результатами не виключено скорочення штату. На момент зміни влади гранична чисельність працівників АП становила 432 особи.

Зазначимо, що конгрессно-виставковий центр "Парковий" відкрили в 2012 році. Екс-президент Віктор Янукович планував використовувати майданчик на даху будівлі, щоб добиратися на вертольоті зі своєї резиденції в Межигір'ї. Власником КВЦ була компанія Амадеус Ко, яка належала британській Fineroad Business LLP, пов'язаної з оточенням екс-президента.

У 2014 році Генпрокуратура почала розслідування проти Амадеус Ко про розтрату бюджетних коштів і зловживанні службовим становищем. З серпня 2018 року "Парковим" управляло Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів, і Центр організації дорожнього руху. Але в січні 2019 року Господарський суд Києва за позовом Амадеус Ко заборонив їм управляти КВЦ. У лютому цього року контрольний пакет акцій Fineroad Business LLP (а разом із цим і права на "Парковий") придбала Любов Єфімова – мати нардепа від БПП Максима Єфімова.

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Конгресно-виставковий центр "Парковий" LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник глави Адміністрації президента Кирило Тимошенко розповів про переїзд АП із Банкової.

Водночас команді Зеленського порадили не змінювати територіально адміністрацію через технічні складнощі.

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