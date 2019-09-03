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3 вересня • оновлено в 22:22
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Стало відомо, коли внесуть історичні зміни в Конституцію України

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Верховна Рада може прийняти законопроекти про зміни до Конституції, які 3 вересня направила до Конституційного суду, вже на третій сесії в 2020 році.

Про це повідомив представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Конституційного суду України є місяць-два для того, щоб їх розглянути. Після того, як КС розгляне ці законопроекти і надасть висновок про їхню відповідність вимогам статей 156, 157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо прийняти більшістю.

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Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні, а на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх прийняти повністю, якщо за це проголосують 300 або більше народних депутатів", - розповів Веніславський.

народні депутати

народні депутати

facebook Дмитра Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня народні депутати проголосували за законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Також в КС направили проекти законів про покарання за прогули і кнопкодавство, скорочення парламенту до 300 нардепів, запровадження пропорційної системи на виборах та інші.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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