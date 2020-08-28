Стало відомо, коли стартує нова сесія Ради

Четверту сесію Верховної Ради України IХ скликання депутати відкриють у вівторок, 1 вересня.

Так зазначено в календарному плані роботи парламенту на його сайті. Згідно з ним, перед сесією пройде також засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, на якому буде сформовано порядок денний першого тижня роботи нардепів.

Крім цього, в п'ятницю, 4 вересня, у ВРУ відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Зазначається також, що у вересні парламентарі по два тижні працюватимуть у пленарному режимі – 1-4 і 14-18 вересня, а також у парламентських комітетах – 7-11 і 21-25 вересня.

Тоді як із 28 вересня по 2 жовтня народні депутати працюватимуть із виборцями в своїх округах.

Порядок денний пленарних засідань четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання (rada.gov.ua)

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу пленарні засідання Верховної Ради з червня проходили з 10:00 до 15:00 тільки з одною тридцятихвилинною перервою, а засідання комітетів – у режимі онлайн.

За словами глави ВРУ Дмитра Разумкова, і в подальшому парламент "працюватиме саме в такому режимі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня нардепи провели позачергове засідання ВРУ, щоб внести зміни до деяких законів і серед іншого ухвалили поправки до державного бюджету на 2020 рік. Так, Рада підвищила мінімалку і оголосила конкурс щодо Герба України.