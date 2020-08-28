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Стало відомо, коли стартує нова сесія Ради

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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ВРУ

Четверту сесію ВРУ відкриють 1 вересня.

Четверту сесію Верховної Ради України IХ скликання депутати відкриють у вівторок, 1 вересня.

Так зазначено в календарному плані роботи парламенту на його сайті. Згідно з ним, перед сесією пройде також засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, на якому буде сформовано порядок денний першого тижня роботи нардепів.

Крім цього, в п'ятницю, 4 вересня, у ВРУ відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Зазначається також, що у вересні парламентарі по два тижні працюватимуть у пленарному режимі – 1-4 і 14-18 вересня, а також у парламентських комітетах – 7-11 і 21-25 вересня.

Тоді як із 28 вересня по 2 жовтня народні депутати працюватимуть із виборцями в своїх округах.

Порядок денний пленарних засідань четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання

Порядок денний пленарних засідань четвертої сесії Верховної Ради України IX скликання (rada.gov.ua)

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу пленарні засідання Верховної Ради з червня проходили з 10:00 до 15:00 тільки з одною тридцятихвилинною перервою, а засідання комітетів – у режимі онлайн.

За словами глави ВРУ Дмитра Разумкова, і в подальшому парламент "працюватиме саме в такому режимі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня нардепи провели позачергове засідання ВРУ, щоб внести зміни до деяких законів і серед іншого ухвалили поправки до державного бюджету на 2020 рік. Так, Рада підвищила мінімалку і оголосила конкурс щодо Герба України.

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УкраїнаВерховна Рада УкраїниДмитро Разумков
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