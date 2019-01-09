Стало відомо, коли Гриценка висунуть у президенти

Партія "Громадянська позиція", лідером якої є колишній міністр оборони України (2005-2007 рр.) Анатолій Гриценко, проведе у п'ятницю, 11 січня, свій XIII з'їзд.

Про це йдеться в оголошенні партії, розміщеному в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

На з'їзді буде ухвалене рішення про висунення кандидата на посаду президента України на виборах, намічених на 31 березня.

З'їзд пройде за адресою: АККО Інтернешнл, проспект Перемоги, 40 Б.

Початок заходу запланований на 11:00.

Після з'їзду на 13:00 за тією ж адресою призначений Форум демократичних сил.

Там, як очікується, візьмуть участь представники політичних партій "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля" Віктора Чумака,"Громадський рух "Рідна країна" Миколи Томенка, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, а також представники громадського сектору, експертної сфери.

"Форум буде присвячений висуненню Анатолія Гриценка на посаду Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", — наголошується у повідомленні прес-служба партії.

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