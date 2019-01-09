МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Стало відомо, коли Гриценка висунуть у президенти

961Читати матеріал російською

Партія "Громадянська позиція", лідером якої є колишній міністр оборони України (2005-2007 рр.) Анатолій Гриценко, проведе у п'ятницю, 11 січня, свій XIII з'їзд.

Про це йдеться в оголошенні партії, розміщеному в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

На з'їзді буде ухвалене рішення про висунення кандидата на посаду президента України на виборах, намічених на 31 березня.

З'їзд пройде за адресою: АККО Інтернешнл, проспект Перемоги, 40 Б.

Початок заходу запланований на 11:00.

Після з'їзду на 13:00 за тією ж адресою призначений Форум демократичних сил.

Там, як очікується, візьмуть участь представники політичних партій "Громадянська позиція", "Громадянський рух "Хвиля" Віктора Чумака,"Громадський рух "Рідна країна" Миколи Томенка, "Європейська партія України" Миколи Катеринчука, а також представники громадського сектору, експертної сфери.

"Форум буде присвячений висуненню Анатолія Гриценка на посаду Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", — наголошується у повідомленні прес-служба партії.

Читайте на OBOZREVATEL, кого Гриценко призначив керувати своїм передвиборчим штабом.

Особа
Анатолій Гриценко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ЦИК Украины пока не зарегистрировал ни одной кандидатки в первые леди страны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги