Стало відомо, коли чекати на зустріч міністрів у "нормандському форматі"

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина і Росія) може відбутися вже у вересні

Про це в Twitter повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що відповідну пропозицію Києва підтримали міністри закордонних справ Франції та Німеччини.

"Я вдячний міністру закордонних справ Німеччини Хайко Маасу і французькому колезі Жан-Ів Ле Дріану, які підтримали мою пропозицію незабаром провести зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату". Очікуємо, що така зустріч за участю російської сторони відбудеться вже у вересні", – зазначив Кулеба.

Глава МЗС України також звернув увагу на потребу використовувати позитивну динаміку, щоб рухатися до саміту в Берліні.

"Очікуємо, що така зустріч міністрів у чотиристоронньому форматі за участі російської сторони відбудеться вже у вересні."

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" на 28 серпня. За його словами, після неї вже буде заплановано зустріч глав МЗС.