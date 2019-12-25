Стало відомо, кого з членів Кабміну можуть звільнити першим

Міністерку освіти і науки України Ганну Новосад можуть звільнити через негативну реакцію громадськості.

Як говориться в матеріалі Lenta.UA, Новосад – єдина членкиня уряду, звільнити яку просять одразу в чотирьох петиціях до президента Володимира Зеленського.

Показовою стала всього одна історія з Новосад. Не встигла вона сісти в міністерське крісло, як втрапила у "профільний" скандал – нардепка сьомого скликання Ірина Фаріон в невеликому пості міністерки освіти у Facebook знайшла одразу дев'ять помилок.

"Це зе-катастрофа. Іншого, звичайно, я і не очікувала. Однак зробити, щонайменше, дев'ять помилок різного характеру – від синтаксичних, граматичних до стилістичних – Азарову було теж до снаги", – зазначила Фаріон.

Кабмін Гончарука ТСН

Подальші події продемонстрували, що проблеми з правописом – дрібниця в порівнянні з іншими процесами, які були запущені міністеркою в системі освіти і науки. "Реформування" системи вищої освіти, бездумна "оптимізація" шкіл – все це отримало вкрай негативні відгуки", – відзначається в матеріалі.

Автори однієї з петицій до глави держави з проханням звільнити міністерку критикують такі ініціативи Новосад:

скасування чинних надбавок вчителям і збільшення тривалості їх робочого тижня;

закриття шкіл в сільській місцевості;

істотне скорочення мережі закладів вищої освіти;

ускладнення процедур відновлення та переведення студентів до інших вищих навчальних закладів і на інші спеціальності, в тому числі українських студентів з-за кордону;

скорочення кількості студентів, які отримують стипендії;

ліквідація наукових і галузевих установ, а також Національної академій наук і так далі.

Ганна Новосад ВВС

"Підтримка таких "псевдореформ" свідчить або про непрофесіоналізм нових керівників Міністерства освіти і науки, або про їх свідоме бажання провести якийсь "соціальний експеримент" з незрозумілими для звичайних громадян цілями і наслідками. Зазначені вище "реформи", що стосуються долі мільйонів вчителів, викладачів, учнів і студентів в Україні, дестабілізують роботу вітчизняних освітніх і наукових установ", – відзначають автори петиції.

"Чи буде Зеленський ініціювати відставку Новосад? Це стане зрозуміло вже після нового року. При цьому, не виключено, що міністерка освіти буде не єдина, хто піде на вихід серед команди Гончарука", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад заявила, що заборгованість вчителям виникала через проблеми в системі розподілу грошей на зарплати і неефективну мережу шкіл в деяких регіонах.

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