Стало відомо, кого пускають у "таємну кімнату" до Зеленського

З близького оточення Володимира Зеленського у ситуаційну кімнату вхожі колишні і нинішній глава Офісу президента Андрій Богдан і Андрій Єрмак, перший помічник Зеленського Сергій Шефір та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це Арахамія розповів в інтерв'ю виданню "Страна". Він зазначив, що доволі часто зустрічається з президентом – якщо він в роз'їздах, то два рази на тиждень, а якщо на місці, то три-чотири рази.

За словами голови фракції, Зеленський стає жорсткішим в прийнятті рішень, не дивлячись на хронічну втому.

Андрій Богдан, Сергій Шефір, Володимир Зеленський EPA-EFE / STEPAN FRANKO

"Він стає жорсткішим. У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді", – зазначив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія заявив, що подача води в анексувати Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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