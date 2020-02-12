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12 лютого • оновлено в 16:14
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Стало відомо, кого пускають у "таємну кімнату" до Зеленського

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З близького оточення Володимира Зеленського у ситуаційну кімнату вхожі колишні і нинішній глава Офісу президента Андрій Богдан і Андрій Єрмак, перший помічник Зеленського Сергій Шефір та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це Арахамія розповів в інтерв'ю виданню "Страна". Він зазначив, що доволі часто зустрічається з президентом – якщо він в роз'їздах, то два рази на тиждень, а якщо на місці, то три-чотири рази.

За словами голови фракції, Зеленський стає жорсткішим в прийнятті рішень, не дивлячись на хронічну втому.

Андрій Богдан, Сергій Шефір, Володимир Зеленський

Андрій Богдан, Сергій Шефір, Володимир Зеленський

EPA-EFE / STEPAN FRANKO

"Він стає жорсткішим. У нього хронічна втома. Я просто сподіваюся, що він не розчарується у своїй команді", – зазначив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія заявив, що подача води в анексувати Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Андрій Богдан Андрій Єрмак Сергій Шефір Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
...сказал арахамия и на всякий случай прикупил билет с открытой датой в Майами...
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