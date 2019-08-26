Стало відомо, хто увійде в коаліцію зі "Слугою народу" в Раді

У Верховній Раді 9-го скликання політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина" складуть коаліцію.

Про це розповів новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає "РБК-Україна".

Політик зазначив, що голосування за обрання коаліції відбудеться завтра, 27 серпня під час роботи групи.

"Сьогодні (26 серпня) ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко зараз бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина". Одна справа – це політичні заяви, а інше – це коли підтверджуються певні дії. Так ось сьогодні розподілялося більшість посад серед різних фракцій. Серед них – опозиційні. Ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Ми бачимо, що йде тісна співпраця (між партіями – Ред.) і перерозподіл думок "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною", – зазначив Герасимов.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL , в партії "Слуга народу" повідомили, що новим віце-спікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат.

Також один з лідерів партії "СН" Давид Арахамія заявив, що претенденти на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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