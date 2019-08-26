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Стало відомо, хто увійде в коаліцію зі "Слугою народу" в Раді

1.8т Читати матеріал російською

У Верховній Раді 9-го скликання політичні партії "Голос", "Слуга народу" і "Батьківщина" складуть коаліцію.

Про це розповів новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає "РБК-Україна".

Політик зазначив, що голосування за обрання коаліції відбудеться завтра, 27 серпня під час роботи групи.

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"Сьогодні (26 серпня) ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко зараз бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина". Одна справа – це політичні заяви, а інше – це коли підтверджуються певні дії. Так ось сьогодні розподілялося більшість посад серед різних фракцій. Серед них – опозиційні. Ми побачили, що деякі з них зовсім не опозиційні. Ми бачимо, що йде тісна співпраця (між партіями – Ред.) і перерозподіл думок "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною", – зазначив Герасимов.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL , в партії "Слуга народу" повідомили, що новим віце-спікером Верховної Ради 9-го скликання може стати позафракційний народний депутат.

Також один з лідерів партії "СН" Давид Арахамія заявив, що претенденти на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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Особа
Артур Герасимов
Місце
Україна
Теги
Верховний суд Украины Партія Вакарчука "Голос" Партія Слуга народу ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність"
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