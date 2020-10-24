Стало відомо, хто проведе опитування Зеленського

Опитування президента України Володимира Зеленського проводитиме приватна компанія, що займається соцопитуваннями.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в партії "Слуга народу", ця компанія, відповідно до цивільно-правовив договорів, наймає інтерв'юерів, які будуть опитувати громадян.

"У день виборів переважна більшість великих соціологічних компаній буде задіяна в проведенні екзитполів, тому партія "Слуга народу" звернулася саме до зазначеної приватної компанії. Крім того, пошук підрядника для такого масштабного проєкту був обмежений у часі", – пояснило джерело.

Кошти партії, виділені для проведення опитування, будуть витрачені на друк опитувальних листів, виготовлення ящиків і одягу для інтерв'юерів, а також на оплату їхньої роботи.

Організатори постараються охопити максимальну кількість виборчих дільниць. У Києві буде задіяно по два інтерв'юери на дільницю, в інших населених пунктах – по одній людині.

Інтерв'юери перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Опитування буде проводитися на виході з дільниці. Кожен інтерв'юер буде одягнений у спеціальний одяг, що не буде брендований політичною символікою. Вони матимуть опломбовані картонні ящики, куди виборці будуть поміщати заповнені бюлетені зі своїми відповідями на питання.

У зв'язку з епідемією коронавірусу інтерв'юери працюватимуть у засобах індивідуального захисту та з дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Після закриття виборчих дільниць кожен інтерв'юер повинен доставити опломбований ящик із бюлетенями в центр підрахунку голосів у своєму регіоні. Після прибуття ящика в центр підрахунку, буде складено відповідний протокол. Члени лічильної комісії розкриватимуть ящик і проводитимуть підрахунок голосів.

"Для проведення загальнонаціонального опитування надруковано кілька мільйонів анкет. Оскільки з урахуванням епідемії COVID-19 очікується невисока явка виборців, то можуть бути використані не всі з них", – відзначило джерело.

Як писав OBOZREVATEL: