Стало відомо, хто привів Гео Лероса в партію "Слуга народу"

Карина Бондаренко Політика 06:24, 3.09.2020 Оновлено: 07:26, 3.09.2020

Гео Лероса, виключеного з членів парламентської фракції "Слуги народу", привів до партії заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Про це розповів сам Лерос, пише "Інтерфакс-Україна". Він познайомився з Тимошенком на творчому проекті в 2017-18 роках.

Народний депутат уточнив, що заступник голови ОП "порекомендував" його в команду політичної партії.

Нагадаємо, що "слуга народу" Гео Лерос з трибуни Верховної Ради розкритикував дії чинної української влади.

Після виступу нардепа в Раді, в "Слузі народу" почали збирати підписи за його виключення з фракції. За підсумками збору підписів, нардепа виключили з членів парламентської фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції Давид Арахамія розповів, чому Гео Лероса виключили з "Слуги народу".

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