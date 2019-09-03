Стало відомо, хто помер в родині Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 3 вересня не була присутня на сесії Верховної Ради через смерть двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Як повідомляє "КП в Україні", дочка тітки Юлії Володимирівни - Антоніни Ульяхіної, голови Дніпропетровської обласної організації "Батьківщини", померла в Дніпрі у віці 47-років.

Відспівували померлу 2 вересня у дворі будинку, де живе 82-річна мати Тимошенко. Її будинок і будинок Антоніни Ульяхіної знаходяться по сусідству, фактично в центрі міста. За словами сусідів, туди з'їхалися дорогі автомобілі, поруч припаркувалася карета "швидкої допомоги", мікроавтобус ритуальної служби, пізніше під'їхав чорний катафалк-лімузин.

Дорога біля будинку матері Тимошенко "КП в Україні"

Офіційне прощання з двоюрідною сестрою Юлії Тимошенко пройшло 3 вересня, в Дніпрі, в театрі ім. Шевченко.

Тетяна Шарапова колаж

Відомо, що Шарапова займалася бізнесом, у її сім'ї було кілька кафе в Дніпрі, зокрема, кав'ярня "Золота рибка" в центрі міста. У декларації про доходи Тимошенко зазначено, що будинок площею 588 квадратних метрів в селищі Козин під Києвом народний депутат орендує у двоюрідної сестри. Також, як і земельні ділянки, площею 1500 і 1800 кв.м. в тому ж Козині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тимошенко не було в Раді через трагедію в родині.

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