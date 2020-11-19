Стало відомо, хто переміг на виборах мера в Луцьку

У другому турі виборів мера Луцька перемогу здобув представник партії "За майбутнє" Ігор Поліщук.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Відзначається, що він отримав 24 355 голосів виборців. Це на 5 тисяч голосів більше, ніж у його опонента, самовисуванця Богана Шиби (за нього проголосували 19 093 виборців).

Зауважимо, що станом на 19 листопада Територіальна виборча комісія Луцька офіційно не оголосила результатів виборів.

Як повідомляє ОПОРА, Поліщук отримав більшість голосів на 85 дільницях, на 22 – переміг Шиба. На двох дільницях кандидати набрали однакову кількість голосів.

Найбільшу кількість голосів виборців Поліщук одержав на виборчій дільниці №071093 (м. Луцьк, ЗОШ №11) – 449, найменшу – на дільниці №071097 (м. Луцьк, Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, спецдільниця) – 4. За Богдана Шибу найбільше виборців проголосували на ДВК №071053 (м. Луцьк, Луцька гімназія №4) – 423, найменше голосів за нього віддали на дільницях №071096 (м. Луцьк, Волинський обласний медичний центр онкології, спецдільниця), №071104 (м. Луцьк, Волинський медичний центр терапії залежностей, спецдільниця) та №071128 (м. Луцьк, Луцький військовий госпіталь, спецдільниця) – по 2.

Ще 1158 бюлетенів було визнано недійсними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Труханов офіційно переміг у другому турі виборів міського голови Одеси та втретє став очільником міста.