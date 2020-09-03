Стало відомо, хто ініціював надання стипендії батьку Зеленського – документ

Ідею надати довічну стипендію батьку президента Володимира Зеленського – 72-річному викладачу в криворізькому філіалі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Олександрові Семеновичу – фактично подав т. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

Це випливає із пояснювальної записки до відповідного указу президента щодо призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти, яку знайшов OBOZREVATEL. Документ було підписано тимчасовим очільником МОН 25 серпня 2020-го.

Зазначається, що актуальність ухвалення цього рішення полягає в тому, щоб такими виплатами стимулювати творчу працю діячів освіти і засвідчити їхні видатні особисті досягнення.

Крім того, пише Шкарлет, довічні стипендії посприяють реалізації державної політики щодо підтримки та покращення матеріальних умов життя видатних освітян.

Шкарлет запропонував надати видатним діячам освіти довічні державні стипендії

У пояснювальній записці т. в. о. міністра освіти й науки переконує, що відповідна ініціатива не потягне за собою додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України. Натомість, запевняє він, реалізація проєкту матиме позитивний вплив на "інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами".

"Проєкт акта підготовлено з урахуванням пропозицій, що надійшли під час громадського обговорення… не потребує громадської антидискримінаційної та антикорупційної експертиз", – серед інших пояснень йдеться в документі за підписом Шкарлета.

Шкарлет пояснив ініціативу з довічними стипендіями в записці до указу президента

Нагадаємо, що в соціальних мережах поширили фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито указом надав своєму батьку Олександрові Зеленському довічну стипендію. Однак проєкт документа було знято з розгляду Кабміну та рішення не ухвалено. Водночас проєкт документа було опубліковано на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Ініціатором надання стипендії Олександрові Зеленському є Сергій Шкарлет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 червня Кабмін призначив ректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду. Водночас для того щоб призначити Шкарлета на т. в. о. глави МОН, у відомстві вирішили ввести нову посаду заступника міністра з євроінтеграції.

Після приходу Шкарлета в МОН "підчистили" новину про його призначення.

Вчені антиплагіатної ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат у наукових роботах Шкарлета, але він заявив, що це не відповідає дійсності.

Згодом тимчасового очільника МОН знову звинуватили в плагіаті. Зокрема, в одній із його статей до докторської дисертації знайшли 87,5% збігів із працями інших науковців.

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