Стало відомо, хто буде керувати Харковом замість Кернеса

Обов'язки мера Харкова замість померлого сьогодні вночі від ускладнень коронавірусної хвороби Геннадія Кернеса буде тимчасово виконувати секретар міськради Ігор Терехов.

Про це повідомила прессекретарка міського голови Тетяна Грузинська, пише "Сегодня". Такий порядок передбачений законодавством, наголосила вона.

"Згідно із законом під час відсутності мера міста його обов'язки виконує секретар міськради. В цьому випадку – це Ігор Терехов", – уточнила прессекретарка.

Терехов був обраний секретарем міськради на початку грудня нинішнього року, до цього обіймав посаду першого заступника міського голови Харкова.

У Центральній виборчій комісії журналістам повідомили, що перевибори мера Харкова найближчим часом має призначити Верховна Рада, в цьому випадку подання президента не потрібно.

Ольга Айвазовська з "Громадянської мережі "Опора" на своїй сторінці у Facebook також пояснила порядок дій у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті. Він визначений Законом про місцеве самоврядування.

У такому разі обов’язки міського голови виконує секретар відповідної міської ради, написала вона.

"Оголошення позачергових виборів – питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом" – уточнила вона.

Особа, яка здійснює повноваження міського голови, має звернутися до Верховної Ради з клопотанням щодо призначення позачергових виборів не пізніш як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови, сказала вона.

Клопотання має бути розглянуте парламентом впродовж дев’яностоденного строку з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови.

Проте, на думку Айвазовської, відсутність відповідальності колегіального органу парламенту за непризначення дати може призвести до того, що процедура не буде виконана роками.

Айвазовська пояснила порядок дій у разі дострокового звільнення посади міського голови Facebook Ольга Айвазовська

Що відомо про Ігоря Терехова?

Закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут, має науковий ступінь кандидата наук.

Також отримав диплом Харківського регіонального інституту держуправління Національної академії при Президентові України.

З 1997 року був головою ради акціонерів, головою правління – генеральним директором ВАТ "Харківський завод" Кондиціонер ".

З 1999 по 2006 рік працював начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку Харківської міськради.

З квітня 2006 року – економічний радник відділу із забезпечення діяльності голови Харківської ОДА.

З 1 березня 2007 року виконував обов'язки заступника голови Харківської ОДА.

30 березня цього ж року призначений заступником голови Харківської ОДА.

З квітня 2010 року – заступник Харківського міського голови.

З квітня 2015 року виконував обов'язки першого заступника міського голови, у вересні був затверджений на цю посаду.

На початку грудня 2020-го обраний секретарем Харківської міськради.

Безпартійний.

Неодружений, має трьох синів.

Після смерті міського голови Харкова Терехов оприлюднив фото з ним на своїй сторінці Facebook і пообіцяв продовжувати справу останніх 16 років життя Кернеса – відроджувати місто Харків.

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