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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Стало відомо, чим займатиметься весільний фотограф у Раді

3.4т Читати матеріал російською

Майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", весільний фотограф Сергій Штепа записався в Комітет з питань транспорту Верховної Ради України.

Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського та один із головних політтехнологів "Слуги народу" Микита Потураєв у інтерв’ю BBC News Україна.

"Він (Штепа. – Ред.) записався в інфраструктурний комітет. Сам по собі дуже добре розбирається у питаннях транспорту", – додав Потураєв.

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Facebook Сергія Штепи

За його словами, професія весільного фотографа – це те, чим майбутній нардеп заробляв собі на життя.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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