Стало відомо, чим займатиметься весільний фотограф у Раді

Майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", весільний фотограф Сергій Штепа записався в Комітет з питань транспорту Верховної Ради України.

Про це повідомив радник президента України Володимира Зеленського та один із головних політтехнологів "Слуги народу" Микита Потураєв у інтерв’ю BBC News Україна.

"Він (Штепа. – Ред.) записався в інфраструктурний комітет. Сам по собі дуже добре розбирається у питаннях транспорту", – додав Потураєв.

Сергій Штепа Facebook Сергія Штепи

За його словами, професія весільного фотографа – це те, чим майбутній нардеп заробляв собі на життя.

Радник президента відзначив, що на навчанні в Трускавці Штепа "проявив себе дуже добре".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запорізькій області на позачергових виборах у ВРУ перемігШтепа. Він обігнав генерального директора "МоторСіч" В'ячеслава Богуслаєва і набрав 43,6% голосів. Стало відомо, що майбутньому нардепу 29 років і він весільний фотограф. За інформацією місцевих ЗМІ, за годину своєї роботи він бере 1300 гривень.

Раніше Штепа уже розповідав, що має намір працювати у Верховній Раді в комітеті транспорту або культури.

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