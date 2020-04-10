Заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" продовжать після 15 травня. Таке розпорядження вже є в Офісі президента.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів заступник голови комітету цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко. За його словами, обізнані джерела підтвердили йому, що соцмережі за наказом глави держави після 15 травня ніхто розблоковувати не буде.

"Деякі народні депутати, знаючи про цю ж інформацію, спрацювали на випередження своїми зверненнями. Коли ж рішення буде офіційно ухвалене, вони почнуть піаритися й говорити, що все зроблено завдяки їхній роботі", – підкреслив народний депутат.

Федієнко також додав, що сам він виступає за введення економічних санкцій проти компаній із російським капіталом, але не вибірково. "Я завжди буду проти будь-якого технічного блокування на мережах операторів. З населенням потрібно працювати інформаційно, створюючи свої канали донесення інформації", – підсумував політик.

Зазначимо, в парламенті народні депутати виступили за продовження мораторію на російські соціальні мережі та інші ресурси. Офіційного рішення РНБО поки немає.

Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць. Відповідну заяву він опублікував у своєму Facebook.

В СБУ вже заявили, що пропонують продовжити заборону на роботу російських соцмереж ще на 3 роки. Кіберспеціалісти проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів в цих соціальних мережах стало менше в 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

З початку введення санкцій слідчі Служби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів антиукраїнських угруповань в цих соціальних мережах.

Також фахівці з СБУ зазначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм в російських соцмережах. Це пов'язано з карантинними заходами в період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня й травневих свят. За оцінками кіберспеціалістів, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, у тому числі із зазначених соцмереж.

Нардеп також подав депутатський запит в СБУ, президенту, Кабмін та РНБО. Також в коментарі до публікації його підтримали кілька нардепів від правлячої "Слуги народу" Ігор Василів, Марина Мезенцева і інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували оподаткувати всі соцмережі та популярні сайти. До таких можуть потрапити Google, YouTube, Facebook, Apple та деякі інші.