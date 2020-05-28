Стало погано через ліки: Москаль пояснив інцидент у прямому ефірі

Екс-голова Закарпатської та Луганської ОДА Геннадій Москаль заявив, що йому стало погано під час прямого ефіру 27 травня через прийом фальсифікованих ліків.

Як повідомив Москаль в коментарі "Українським новинам", в зв'язку з закриттям кордонів він не міг купити ліки за межами України і був змушений користуватися тими, які доступні в країні.

За його словами, препарат, який він прийняв, привів до падіння артеріального тиску.

"А що робити, ліки треба було приймати. Ось і купив тут. Добре, що тиск впав, а не підвищився, тому що могло бути ще гірше", – заявив він.

Москаль додав, що до лікарів не звертався і зараз почуває себе добре.

Геннадій Москаль Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, Москалю стало погано в прямому ефірі телеканалу NEWSONE. Він відповідав на запитання ведучої з паузами, а в якийсь момент не зміг говорити і похитнувся. За ним приїжджала швидка допомога.