Стало відомо ім'я заарештованого в Дніпрі соратника Загіда Краснова: ним виявився депутат від "Громадської сили"

Гліб Іванов Політика 12:32, 15.11.2020 Оновлено: 12:37, 15.11.2020

Почали з'являтися нові дані про друга і соратника кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова.

Про це повідомляють кореспонденти Дніпровської Панорами з посиланням на Дніпро Оперативний.

Затриманим правоохоронцями виявився Глебкін Олександр Валерійович – депутат від "Громадської сили"

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За словами експертів, причиною арешту депутата Глебкіна міг стати підкуп виборців і фальсифікації на виборах на користь Краснова і його партії. До того ж розглядаються й інші версії.

Як виявилося, заарештований соратник Краснова Олександр Глебкін вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що на самого лідера "Громадської сили" Загіда Краснова вже відкрито кримінальну справу через підкуп виборців у першому турі виборів мера.

У день виборів 25 жовтня спостерігачами і журналістами в Дніпрі були зафіксовані випадки підкупу виборців на користь Загіда Краснова. Також представники "Громадської сили" в комісіях затягували підрахунок голосів для махінацій на користь лідера своєї партії. Саме завдяки подібним методам Загіду Краснову вдалося вийти до другого туру виборів мера Дніпра.

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