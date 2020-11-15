Стало відомо ім'я заарештованого в Дніпрі соратника Загіда Краснова: ним виявився депутат від "Громадської сили"
Почали з'являтися нові дані про друга і соратника кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова.
Про це повідомляють кореспонденти Дніпровської Панорами з посиланням на Дніпро Оперативний.
Затриманим правоохоронцями виявився Глебкін Олександр Валерійович – депутат від "Громадської сили"
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За словами експертів, причиною арешту депутата Глебкіна міг стати підкуп виборців і фальсифікації на виборах на користь Краснова і його партії. До того ж розглядаються й інші версії.
Як виявилося, заарештований соратник Краснова Олександр Глебкін вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що на самого лідера "Громадської сили" Загіда Краснова вже відкрито кримінальну справу через підкуп виборців у першому турі виборів мера.
У день виборів 25 жовтня спостерігачами і журналістами в Дніпрі були зафіксовані випадки підкупу виборців на користь Загіда Краснова. Також представники "Громадської сили" в комісіях затягували підрахунок голосів для махінацій на користь лідера своєї партії. Саме завдяки подібним методам Загіду Краснову вдалося вийти до другого туру виборів мера Дніпра.