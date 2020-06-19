Стали відомі результати тесту на COVID-19 у Нестора Шуфрича

У депутата Верховної Ради України від ОПЗЖ Нестора Шуфрича не виявили коронавірус.

Про це він розповів в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами нардепа, всі тести дали негативний результат. Також в його крові не знайшли антитіла до COVID-19, які виробляються під час хвороби.

"Слава богу, цього разу все обійшлося. Не впевнений, що це був крайній випадок. Всі тести були негативні, антитіла теж не знайшли. Сподіваюся, і потім не буде", – розповів Шуфрич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Верховної Ради України від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що чекає результати тесту на COVID-19, а після різко висловився на адресу головного санітарного лікаря Віктора Ляшко і навіть почав йому погрожувати.