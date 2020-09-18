Стали відомі нові деталі про стан Кернеса в німецькій клініці

Стан мера Харкова Геннадія Кернеса, який знаходиться на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте", покращився.

Про це в Instagram повідомив пасинок Кернеса Родіон Гайсинський ввечері в п'ятницю, 18 вересня.

"Йому [Кернесу] набагато краще! До нього з телефоном поки не можна, буду частіше викладати актуальну інфу", – написав він.

17 вересня Гайсинський розповів, що лікарі обрадували "відмінними новинами", інсульту і загрози життю Кернеса "немає і не було".

Кернесу стало краще.

Як писав OBOZREVATEL: