Стала відома явка у другому турі виборів мера Чернівців

Станом на 12:00 неділі, 29 листопада, явка у другому турі виборів мера Чернівців становила 6,5%.

Як повідомляється на сайті громадянської мережі "Опора", похибка може становити 0,75%.

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей же час становила 13,5%.

Пізніше ЦВК повідомила в Facebook явку станом на 13:00. Вона склала 7,2%.

Нагадаємо, що 29 листопада в Чернівцях проходить другий тур виборів міського голови.

На пост мера претендують Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" й лідер партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого туру, Роман Клічук отримав 27,29% голосів, а Віталій Михайлішин – 21,33%.