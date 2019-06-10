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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Стала відома друга п'ятірка "Батьківщини" на виборах

1.3тЧитати матеріал російською

У партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко назвали другу п'ятірку списку, з яким політична сила піде на позачергові вибори до Верховної Ради України 21 липня.

На з'їзді, який відбувся 10 червня, було оголошено, що в неї увійдуть:

  • Іван Кириленко – перший заступник фракції "Батьківщина", народний депутат України.

Іван Кириленко

Іван Кириленко

"Слово і діло"

  • Андрій Кожем'якін – народний депутат Верховної ради України від ВО "Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Андрій Кожем'якін

Андрій Кожем'якін

Вікіпедія

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  • Григорій Немиря – український політик, історик, політолог, глава парламентського комітету з прав людини, народний депутат України від "Батьківщини", екс-віце-прем'єр-міністр у другому уряді Юлії Тимошенко.

Григорій Немиря

Григорій Немиря

intvua.com

  • Сергій Власенко – український політик і юрист, народний депутат України від "Батьківщини".

Сергій Власенко

Сергій Власенко

"Главком"

  • Валерій Дубіль – український політик, народний депутат України від ВО "Батьківщина".

Валерій Дубіль

Валерій Дубіль

"Дзеркало тижня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори. Нагадаємо, що в першу п'ятірку списку увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Юлія ТимошенкоСергій ВласенкоГригорій НемиряІван КириленкоАндрій Кожем'якін
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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