Стала відома друга п'ятірка "Батьківщини" на виборах

У партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко назвали другу п'ятірку списку, з яким політична сила піде на позачергові вибори до Верховної Ради України 21 липня.
На з'їзді, який відбувся 10 червня, було оголошено, що в неї увійдуть:
Іван Кириленко – перший заступник фракції "Батьківщина", народний депутат України.
Іван Кириленко
"Слово і діло"
Андрій Кожем'якін – народний депутат Верховної ради України від ВО "Батьківщина", голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Андрій Кожем'якін
Вікіпедія
Григорій Немиря – український політик, історик, політолог, глава парламентського комітету з прав людини, народний депутат України від "Батьківщини", екс-віце-прем'єр-міністр у другому уряді Юлії Тимошенко.
Григорій Немиря
intvua.com
Сергій Власенко – український політик і юрист, народний депутат України від "Батьківщини".
Сергій Власенко
"Главком"
Валерій Дубіль – український політик, народний депутат України від ВО "Батьківщина".
Валерій Дубіль
"Дзеркало тижня"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори. Нагадаємо, що в першу п'ятірку списку увійшли Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.
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