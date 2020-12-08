Стала відома дата повернення Кернеса до Харкова
Скандальний російсько-український підприємець, олігарх Павло Фукс повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес повернеться в Україну 30 грудня.
Про це 7 грудня друг Кернеса повідомив у своєму Telegram-каналі. Фукс написав, що розмовляв про це з Геннадієм Адольфовичем.
"Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", – повідомив Фукс.
Нагадаємо, що 14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито знаходився в комі. У нього виявили двостороннє запалення легенів.
Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса покращився. Пізніше у Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
9 жовтня в Харківській міськраді заявили, що Кернес незабаром повинен повернутися в Україну.
Пізніше глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Геннадій Кернес навряд чи повернеться з Німеччини до місцевих виборів, які призначені на 25 жовтня.
Сини Кернеса розповіли, що їх батько йде на поправку, проте зовнішній його вигляд нагадує Ейнштейна і Дракулу.
22 жовтня лікарі не дозволили меру Харкова виходити в прямий ефір.
3 листопада з'явилася інформація, що Кернес нібито помер, проте її спростували.
Син Кернеса Данило Привалов заявив, що переобраний на третій термін мер Харкова повинен повернутися в Україну до початку першої сесії нової міськради – 20 грудня.
У Харківській міськраді назвали нові терміни повернення Кернеса.