Стала відома дата повернення Кернеса до Харкова

Скандальний російсько-український підприємець, олігарх Павло Фукс повідомив, що мер Харкова Геннадій Кернес повернеться в Україну 30 грудня.

Про це 7 грудня друг Кернеса повідомив у своєму Telegram-каналі. Фукс написав, що розмовляв про це з Геннадієм Адольфовичем.

"Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося. Передає привіт Харкову і харків'янам. Планує 30 грудня бути вдома", – повідомив Фукс.

Нагадаємо, що 14 вересня ЗМІ заявили, що Кернес був госпіталізований через коронавірус і нібито знаходився в комі. У нього виявили двостороннє запалення легенів.

Незабаром мера Харкова доставили на лікування в німецьку клініку "Шаріте", а 18 вересня з'явилася інформація, що стан Кернеса покращився. Пізніше у Кернеса пояснили причини зараження коронавірусом.

Скріншот. Павло Фукс в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL :