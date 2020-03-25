Головна Новини
26 березня • оновлено в 01:11
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Стадіон так стадіон? Нардепи хочуть провести засідання поза стінами Верховної Ради

466
Читати матеріал російською

Народні депутати через пандемію коронавірусу розглядають варіант проведення засідання не в Верховній Раді, а на відкритому майданчику, як варіант – на стадіоні.

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає hromadske.

"Дійсно, ми розглядали такий варіант "Б" – провести сесію, очевидно вже не цю сесію, яка буде в суботу, але можливо пізніше, або на якомусь майданчику на свіжому повітрі, це може бути стадіон або великий концертний зал. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає.

Щоб провести засідання в іншому залі або на вулиці, треба зібратися хоча б один раз і за це проголосувати. Що стосується відеозв'язку і відео голосувань, то це ще складніше, тому що тут є роз'яснення Конституційного суду, що це повинні бути фізичні збори депутатів", – розповіла Кравчук.

Нагадаємо, 19 квітня 2019 року на стадіоні "Олімпійський" в Києві вже відбулася одна історична подія в українській політиці – дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

У Раді хочуть провести засідання на стадіоні, ілюстрація

У Раді хочуть провести засідання на стадіоні, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада тиждень не може вийти з карантину. Це пов'язано не тільки з інфікованими COVID-19 депутатами, а й з проблемами всередині "Слуги народу" через умови МВФ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги