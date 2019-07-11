"Ссишиш ти, чорт, лушпарік?" Омелян розкритикував Зеленського

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відповів критикою президенту України Володимиру Зеленському на його відеозвернення з закликом люструвати "непотрібних" чиновників.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Facebook, зробивши попередження главі держави.

"Дуже приємна увага президента України. У кожному його ролику на внутрішньополітичну тематику є згадка моєї скромної персони. Добре, що належне виховання, вища освіта та досвід роботи не дають шансу на народження у мене манії величі", – написав він.

Омелян і Зеленський

За словами міністра, він уже багато років чує фрази, які озвучив Зеленський, про те, що "все погано".

"Ви самы щось намагалися зробити? Майже два місяці вже минуло. Чи тупо немає повноважень, знань, умінь, бачення, команди, бажання, часу? Ну, протягнете ви на хайпі, "ссишиш, ти", "чєрт, лушпарік" ще місяць-другий. А далі люди заглянуть у холодильник і запитають: "А що, крім "Сватів" і "Кварталу 95" по телебаченню, нас годувати не будуть?" і поїдете Ви в Ростов вести сміхопанораму на регіональному телебаченні", – звернувся Омелян до президента.

"До речі, дружина у Вас красива. І діти чудові. Дай їм Бог здоров'я! Президент – це важко. І для людини, яка ним є або прикидається, і для його сім'ї", – продовжив чиновник.

Міністр попередив главу держави, що навіть у тому випадку, якщо він доб'ється якихось звершень, йому навряд чи скажуть слова подяки.

"Пощастить, якщо не будуть проклинати. Правда, ілюзій щодо ймовірності таких змін у вашому виконанні у мене вже не залишилося", – підсумував Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував розширити очищення влади і додати в люстраційний список главу держави, всіх нардепів і спікера парламенту, які вступили на пост із 2014 року.

Президент також обурився, що Україні не потрібні міністри, які "розповідають, що українці дуже багато їдять, будують дороги тільки в своєму Facebook і народжують дітей в Америці".

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