США звинуватили Деркача у співпраці зі шпигунським відомством Росії – ЗМІ

Розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили українського парламентаря Андрія Деркача у зв’язках з російським шпигунським відомством.

Про це йдеться у статті видання Politico "Лобісти позбуваються українського законодавця, пов’язаного з Росією". У ній йдеться про те, що Деркач, який, як зазначає американське джерело, був звинувачений у допомозі Кремлю втрутитися до виборів 2020 року у США, без зайвого розголосу "розійшовся" зі своєю лобістською командою у Вашингтоні.

Журналісти зазначили, що один з колишніх лобістів Деркача нині активно співпрацює з американськими правоохоронними органами. Вони нагадали, що у квітні 2020 року Деркач і надалі використовував колишнього українського парламентаря Андрія Артеменка та ще одну особу на ім’я Набіль Бадер як своїх представників у Вашингтоні. Деркач також допоміг адвокатові президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у розслідуванні, як вказує часопис, непідтверджених звинувачень проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера.

Politico також повідомило, що чотирма місяцями по тому, як Деркач винайняв послуги своїх лобістів, офіс директора Національного бюро розвідки США оприлюднив заяву, у якій дії українського парламентаря визначалися, як такі, що були частиною зусиль російського уряду з метою завдати шкоди кандидатурі Байдена на президентських виборах у США. Тим часом Андрій Артеменко підтвердив виданню, що вже не надає лобістських послуг для Деркача.

"Ми припинили стосунки з паном Деркачем 31 липня 2020 року згідно з умовами нашої угоди", – зазначив Артеменко. Він також додав, що повністю співпрацює з правоохоронними органами США і не робитиме жодних подальших заяв на цю тему.

Американське видання зазначає, що Деркач, зі свого боку, не надав жодної відповіді на прохання видання про коментар з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".