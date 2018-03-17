США: звільнили екс-заступника директора ФБР Ендрю Маккейба

Маккейбу закидають нечесність та зливання інформації пресі. Трамп зрадів звільненню одного зі своїх опонентів.Генеральний прокурор США Джефф Сешнс звільнив у п'ятницю, 16 березня, екс-заступника директора Федерального бюро розвідки (ФБР) Ендрю Маккейба, регулярну мішень гніву та критики президента Дональда Трампа. До офіційного виходу на пенсію чиновникові залишалося 26 годин, зазначає агенція новин AP.

Маккейб розкритикував крок свого керівника та припустив, що це було зроблено у ході "війни проти ФБР" адміністрації Трампа. Звільнення мотивоване рекомендацією дисциплінарних слуб ФБР. Маккейб втратив посаду перед публікацією інспекційного звіту, що, як очікується, містить дані про те, що він начебто допускав витоки інформації пресі та не був налаштований на співпрацю з наглядовим відомством під час розслідування справи з електронним листуванням Гілларі Клінтон.

"ФБР очікує, що кожен співробітник дотримуватиметься найвищих стандартів чесності, честі та підзвітності", - заявив своєю чергою Сешнс. Водночас президент Трамп опублікував твіт, де назвав звільнення Маккейба "великим днем для демократії", а самого чиновника - пов'язаним з брехнею та корупцією на найвищих щаблях у ФБР.

Маккейб обіймав посаду заступника директора ФБР до 29 січня 2018 року. Відтоді він був у відпустці аж до запланованого на 18 березня виходу на пенсію.