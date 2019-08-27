"США знову в ізоляції": несподівані результати саміту G7

Саміт "Великої сімки" (G7), не запам'ятається проривними рішеннями або домовленостями.

Головними питаннями обговорення стали: Росія та можливість повернення країни до "Групи 7" (G7) без деокупації захопленої території України, ядерна програма Ірану і торгова війна США з Китаєм.

За всіма цими (і багатьма іншими) питаннями президент США Дональд Трамп розійшовся в поглядах з лідерами інших країн.

Контекст:

Лідери G7 не прийняли на саміті ніяких взаємозобов'язуючих рішень

Путіна в клуб світових лідерів вирішили поки не повертати, але поведінку Трампа спрогнозувати складно

Європа намагається не стати заручником торгової війни США з Китаєм

Макрон і Меркель спробували використовувати саміт G7 для пом'якшення позиції Трампа до Ірану

Гарна новина для України: є рішення провести "нормандську зустріч" в оновленому форматі – за участю президента Володимира Зеленського

Саміт G7 у Франції Getty Images

Саміт Великої сімки у Франції закінчився, як і припускав OBOZREVATEL, без будь-яких сенсаційних домовленостей.

Це обумовлено декількома факторами. По-перше, самим форматом саміту - це неформальний клуб, тому підписання важливих документів просто не передбачено.

По-друге, персональним складом учасників зустрічі - не всі з них упевнені в своєму політичному майбутньому, і склад G7 на наступному саміті в 2020 році буде вже іншим.

Так, глава Єврокомісії Дональд Туск і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте йдуть точно. Навіть прем'єр Канади Джастін Трюдо і недавно обраний прем'єр Великобританії Борис Джонсон не можуть дати гарантію, що в їхніх країнах за рік не трапиться урядової кризи і їм вдасться втриматися в своїх кріслах. Ангела Меркель хоч і обіцяє допрацювати на посаді канцлера Німеччини до 2021 року, але її стан здоров'я все частіше викликає тривогу.

Впевнено почувають себе хіба тільки прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президенти Франції Еммануель Макрон і США Дональд Трамп.

І, по-третє, існуючими розбіжностями між ключовими учасниками саміту на багато питань міжнародного порядку. Через це за результатами зустрічі не стали приймати спільне комюніке, а обмежилися короткою заявою.

Росія розбрату

Одне з головних питань, яке виносилося на зустріч G7 і стало найскандальнішим - чи повертати Росію в клуб світових лідерів?

Напередодні саміту рішуче проти ідеї президента США виступили лідери Британії, Німеччини, Канади, Євросоюзу. І навіть президент Франції скорегував свою спочатку проросійьску позицію.

"ЗА" повернення Путіна виступали, згідно повідомлень західних ЗМІ, тільки американський і італійський лідери, Трамп і Конте. Мотивація Трампа - "Росія повинна бути присутнім в залі G7 для обговорення проблем Ірану, Сирії і КНДР".

Решта лідерів наполягали на тому, що G7 - "це сім'я, клуб, співтовариство ліберальних демократій. З цієї причини вони не можуть дозволити Путіну, який не відстоює ці цінності, повернутися".

Прем'єр-міністр Японії - зайняв нейтралітет.

Так що на самому саміті російське питання посварило світових лідерів. "Тоді, м'яко кажучи, обстановка стала загострюватися", – розповіло джерело газети Gardian в дипломатичних колах.

Але незважаючи на такі гострі дебати і лобізм важливих політиків Росія продовжує залишатися вигнанцем. І навіть в обіцянку Трампа все одно запросити Путіна на наступний саміт в США в 2020 році віриться насилу.

Адже рівно через рік він буде знаходиться у виборчій кампанії (вибори президента США заплановані на листопад 2020 року), а тому його позиція буде сильно корегуватися з урахуванням цієї події. І навряд чи Трамп захоче подарувати своїм опонентам такий прекрасний привід для критики як участь Росії в своїй кампанії.

На цьому фоні невеликою сенсацією прозвучали слова Туска про необхідність запросити на наступний саміт не Росію, а Україну. Шкода тільки, що політичної ваги і підтримки у цих слів небагато.

Позитивним результатом саміту G7 для України можна вважати не тільки блокування Росії в Великій сімці, але також і анонсування Меркель про проведення першої зустрічі в "нормандської форматі" по Україні вже в оновленому форматі - вперше в ній візьме участь президент Володимир Зеленський.

Розбіжності щодо Ірану

Другою гучною темою саміту став Іран, події навколо якого загрожують масштабною ескалацією конфлікту. Американська позиція щодо Ірану теж суперечить європейській.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вийшов з великої угоди з Тегераном щодо його ядерної програми. Та ще й ввів американські санкції проти тих компаній, хто вирішить продовжить співпрацювати з іранським режимом.

У відповідь іранська влада оголосила про намір продовжити програму по створенню ядерної зброї. І навіть пішла на захоплення і обстріли нафтових танкерів в Ормузькій затоці. Таким чином Тегеран посилав сигнал європейським країнам - Франції, Німеччини та Великобританії - треба робити більше зусиль, щоб змусити ядерну угоду працювати.

Іранські катери Кореспондент

Тому Франція виконує роль модератора врегулювання конфлікту (що не подобається президенту США): щоб Іран, з одного боку, не отримав ядерної зброї. Але і щоб французькі та німецькі компанії змогли продовжити працювати з Іраном, не викликаючи гнів США.

Однак Трамп не йде на пом'якшення своєї позиції щодо Ірану. Навіть навпаки, пообіцяв збільшити військову присутність США в регіоні для моніторингу діяльності Ірану (особливо спроб ісламської країни експортувати нафту всупереч американським санкціям).

Тому несподіване прибуття в Біарріц, де проходив саміт, міністра закордонних справ Ірану Мохамеда Заріфа стало сенсацією зустрічі. Офіційною причиною була названа зустріч Заріфа, поза рамками саміту, з главою МЗС Франції Ле Дріаном. Однак Заріф зміг перетнутися і з Макрона. Та й Трамп, як він зізнався потім, був в курсі візиту. І через 5 годин Заріф покинув місто. Про будь-які "прориви" за результатами цієї зустрічі невідомо.

"Кинути виклик Китаю"

Лідери G7 стурбовані також обговоренням торгової війни, яку глава США Дональд Трамп веде проти Пекіна. Трамп позиціонує себе як єдиного політичного лідера, який здатний "кинути виклик Китаю". Така позиція, на його думку, допоможе йому заручиться підтримкою свого електорату в боротьбі за переобрання в 2020 році.

Європейці ж не хочуть втягування в повномасштабну торговельну війну між США і Китаєм.

Підсумки

Серед інших світових проблем, які обговорювалися - Лівія (як припинити війну кланів в країні), Гонконг (застерегли Китай, що не можна порушувати статус міста і застосовувати насильство до протестантів), а також клімат (пожежі в Бразилії). Однак вони стали, скоріше, фоном для основних питань, згаданих вище.

Лідери на минулих зустрічах time.com

Американська "The Wall Street Journal" взагалі вважає, що головний результат саміту - демонстрація напруженості між Дональдом Трампом і світовими лідерами. Адже американський президент дійсно розійшовся в поглядах з главами країн-учасниць G7 майже з усіх питань міжнародної політики. "США залишилися в ізоляції на саміті G7", приходить до висновку видання.

В цілому, саміт Групи семи-2019 вийшов менш скандальним, ніж торішній. Але їх спільною рисою залишилося те, що світові лідери як і раніше не можуть прийти до спільної думки з ключових питань глобальної проблематики. А значить рівень турбулентності в міжнародних питаннях не зменшиться, а то і збільшиться.

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