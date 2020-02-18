Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися своїх зобов'язань в рамках Мінських угод і Нормандського формату.

Про це зазначено у повідомленні американського представництва у Києві, опублікованому сьогодні у Twitter.

США жорстко звернулися до Росії через загострення на Донбасі

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі і наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх Мінських і Нормандських зобов'язань", – заявили у посольстві.

We are deeply concerned by today's reports of escalation of the conflict in the Donbas and urgently call on Russia to uphold its Minsk and Normandy commitments. – US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 18, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв. Після 10:00 російські війська відступили.

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