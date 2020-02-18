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18 лютого • оновлено в 16:44
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/ Політика

США жорстко звернулися до Росії через загострення на Донбасі

6.3т
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Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися своїх зобов'язань в рамках Мінських угод і Нормандського формату.

Про це зазначено у повідомленні американського представництва у Києві, опублікованому сьогодні у Twitter.

США жорстко звернулися до Росії через загострення на Донбасі

США жорстко звернулися до Росії через загострення на Донбасі

"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі і наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх Мінських і Нормандських зобов'язань", – заявили у посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв. Після 10:00 російські війська відступили.

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Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
посольство США в Україні Росія - країна-агресор
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Эх, никто не поможет чубатым свинопасам!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Жесть как обратились!! А что, посольства США в Москве нету, чтоб напрямую обратиться??
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фил филька
фил филька
Ahoh Yuzz38, в москве твитер не читают)) предпочитают дипломатической почтой пользоваться. видимо укропослы не знают что это такое))
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Питон Каа
Питон Каа
А кто там в посольстве США на Украине эти бестолковые обращения пишет, посла то нет? Сторож что ли? Объясните ему, что у России нет никаких обязательств по Минским и Нормандским форматам, пусть не позорит США.
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Питон Каа, вы неправы - Россия обязана как гарант Минских соглашений высечь тех, кто их не выполняет. Короче - Украину будут пороть... на конюшне... розгами... по голому заду...
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