США запровадили нові ввізні мита щодо Китаю, Пекін відповів так само

Набули чинності мита, запроваджені Білим домом щодо Китаю на загальну суму 16 мільярдів доларів. Китай негайно відповів аналогічним кроком.США в четвер, 23 серпня, запровадили нові ввізні мита щодо товарів з Китаю. Загальна вартість товарів, на які поширюються мита, становить 16 мільярдів доларів. Раніше, на початку липня, Вашингтон уже запровадив першу частину з цього пакета мит загальною вартістю 50 мільярдів доларів. У Китаї у відповідь негайно заявили про запровадження 25-відсоткових мит на товари зі США обсягом у 16 мільярдів доларів. Про це повідомили державні китайські ЗМІ з посиланням на уряд країни.

Китайська влада виступила з осудом дій США, заявивши, що уряду в Пекіні не залишається нічого іншого, окрім запровадження заходів у відповідь. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що дії США порушують правила Світової організації торгівлі (СОТ). Китайська влада пообіцяла подати скаргу до СОТ на дії Вашингтона, зазначає агентство AFP.

Міністр торгівлі США: У нас більше "патронів", ніж у Китаю

Міністр торгівлі США Уілбур Росс в середу заявив, що Китай в довгостроковій перспективі не зможе запроваджувати відповідні мита в тому ж темпі. "Звичайно, вони якось помстяться", - заявив Росс у інтерв'ю американським ЗМІ, додавши, що у США в запасі "значно більше патронів", і це має бути відомо китайській стороні. "Наша економіка значно сильніша за їхню, і вони це теж знають", - додав Росс.

Торговельний конфлікт США і Китаю триває вже давно. Білий дім звинувачує Китай в крадіжці інтелектуальної власності. Президент США Дональд Трамп висловлював стурбованість тим, що, на його думку, в торгівлі з Китаєм дефіцит США дуже високий. Як очікується, у четвер, 23 серпня, мають поновитися двосторонні переговори про торговельні відносини двох країн.