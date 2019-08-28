США запропонували Росії віддати Крим за місце в G8

Росія повинна повернути окупований Крим Україні для відновлення співпраці в "Великій сімці".

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"У 2014 році Росію виключили з G8 через анексію Криму. Я б хотів побачити, як це відіграється назад. Я хотів би бачити, як Росія йде з Криму, це створило б прекрасні можливості для відновлення співпраці", - сказав він.

При цьому Волкер підкреслив, що це не відбудеться найближчим часом.

Курт Волкер скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Російської Федерації Володимира Путіна не запросили на наступний саміт G7, який відбудеться в 2020 році в США.

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