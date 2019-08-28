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США запропонували Росії віддати Крим за місце в G8

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Росія повинна повернути окупований Крим Україні для відновлення співпраці в "Великій сімці".

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"У 2014 році Росію виключили з G8 через анексію Криму. Я б хотів побачити, як це відіграється назад. Я хотів би бачити, як Росія йде з Криму, це створило б прекрасні можливості для відновлення співпраці", - сказав він.

При цьому Волкер підкреслив, що це не відбудеться найближчим часом.

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Курт Волкер

Курт Волкер

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Російської Федерації Володимира Путіна не запросили на наступний саміт G7, який відбудеться в 2020 році в США.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Курт Волкер
Місце
Україна
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Иванов Иван
Иванов Иван
Ржунимагу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ой дурак)))))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы! смерть росийским окупантам!
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