США закликають Росію уникнути трагедії та звільнити Сенцова

Держдепартамент США закликав Росію негайно звільнити Олега Сенцова та інших українців, ув'язнених як в Росії, так і на Кримському півострові.Сполучені Штати знову вимагають від Росії негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, який перебуває у в'язниці в Лабитнангі на півночі Росії. Відповідну заяву Держдепартамент США поширив у вівторок, 21 серпня у зв'язку зі ста днями голодування Сенцова. Сполучені Штати глибоко стурбовані погіршенням здоров'я українського режисера, і в черговий раз вимагають від Росії негайно звільнити його та інших українських громадян, незаконно ув'язнених в Росії та на Кримському півострові".

У заяві наголошується, що Вашингтон "стурбований у зв'язку з можливою смертю ще однієї невинної людини в російській в'язниці". "Ми сподіваємося, що російська влада звільнить Сенцова, щоб уникнути трагедії, яка неминуче виллється в заклики притягнути до відповідальності тих офіційних представників, які мають до цього відношення", - попередив Держдеп США.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, визнавши винним у "підготовці терактів в Криму". 14 травня 2018 року він розпочав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.