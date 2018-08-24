США закликали РФ якнайшвидше звільнити Сенцова

Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з російським колегою порушив питання про якнайшвидше звільнення українського режисера Олега Сенцова. У відповідь Сергій Лавров закликав звільнити Марію Бутіну.Держсекретар США Майк Помпео під час телефонної розмови, що відбулася в четвер, 23 серпня, закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова негайно звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує більше ста днів. "Держсекретар висловив нашу стурбованість станом здоров'я Сенцова і закликав Росію негайно звільнити Сенцова й всіх українських політв'язнів", - заявила представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

У повідомленні МЗС РФ йдеться, що Лавров дав пояснення щодо Сенцова і своєю чергою зажадав звільнити затриману в США Марію Бутіну, а також привернув увагу до ситуації з рядом російських громадян, що опинилися в ув'язненні в США.

Основна увага в розмові була приділена ситуації в Сирії, повідомляють як у Вашингтоні, так і в Москві. За словами Нойєрт, сторони обговорили "поточні виклики в Сирії", зокрема серйозну стурбованість США у зв'язку з військовими діями в провінції Ідліб. Помпео також звернувся до Лаврова із закликом підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї, в тому числі її роботу щодо розслідування хіматак в Сирії.

Розмова відбулася за ініціативою американської сторони.