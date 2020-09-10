США ввели санкції проти нардепа Деркача і трьох росіян
Міністерство фінансів США ввело санкції проти народного депутата України (позафракційного) Андрія Деркача і трьох росіян.
Як повідомляється на офіційному сайті Мінфіну, крім Деркача, під обмеження потрапили Антон Андрєєв, Артем Ліфшиц і Дарина Асланова з Санкт-Петербурга. Вони звинувачуються в спробах вплинути на виборчий процес в США.
"Деркач, депутат українського парламенту, більше 10 років був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо або побічно брав участь, спонсорував, приховував або іншим чином був причетний до іноземного втручання в спроби підірвати майбутні президентські вибори в США 2020 року. Сьогоднішнє позначення Деркача націлене на викриття російських кампаній зловмисного впливу і захист наших майбутніх виборів від іноземного втручання. Ця акція є чітким сигналом для Москви і її довірених осіб про неприпустимість подібної діяльності", – йдеться в повідомленні.
Глава Мінфіну США Стівен Мнучін підкреслив, що Деркач і інші російські агенти використовують маніпуляції і обман, щоб спробувати вплинути на вибори в США і інших країнах світу.
"Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти цим російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи", – зазначив він.
Санкції передбачають заморожування активів, що знаходяться в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на взаєморозрахунки.
"В результаті сьогоднішніх позначень вся власність і інтереси в майні цих цілей, що підпадають під юрисдикцію США, заблоковані, особам з США заборонено здійснювати з ними операції. Крім того, блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам", – пояснюється в документі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 червня Деркач оприлюднив нібито чергові "плівки" з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та ексвіце-президента США Джо Байдена.
На плівках були порушені питання про справу компанії "Бурісма", яка нібито заплатила сім'ї Байденів більше $3 млн.
У Порошенка "плівки" назвали грубо змонтованим фальсифікатом. А секретар РНБО Олександр Данилов назвав чергові "плівки Деркача" потужною інформаційною російською агресією.
Розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили Деркача в зв'язках з російським шпигунським відомством.
Голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовувала Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.