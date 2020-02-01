Головна Новини
1 лютого • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"США все зроблять!" Помпео потужно пригрозив Путіну через війну в Україні

2.3т
Читати матеріал російською

Американські санкції проти Росії будуть діяти до тих пір, поки Україна не відновить територіальну цілісність.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в Twitter після зустрічі з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

"США вітають зусилля України зі встановлення миру на Донбасі. Росія повинна відповісти тим же. Наші санкції будуть діяти до тих пір, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені", – написав Помпео.

Новини
Ляпас Путіну: США готові забезпечити Білорусь нафтою на 100%

Помпео пригрозив Путіну

Помпео пригрозив Путіну

Як передає БЕЛТА, в ході візиту в Білорусь 1 лютого Помпео підкреслив, що війна в Україні – "питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення".

Він запевнив, що "все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Помпео зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Виступаючи на спільному брифінгу, вони торкнулися ряду питань стратегічної співпраці між країнами, а також прокоментували політичні скандали, пов'язані з українсько-американськими відносинами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Майк Помпео
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
14
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
с 14 года весь мир хорошо, смачно трахает россию и всех русских по всему миру! на них уже негде клеймо ставить! правда при зп в 7-10 тыс руб, не все это замечают. так как приходится как и раньше выливать нечистоты в окно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Червоний Данило, Чудо, высралось? Теперь давай за работу! Панские толчки сами не помоются))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы деградировали до уровня "не грамотный мyдak"! Где угроза-то)))?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Бедняга, порой кажется, что он сам не верит в силу санкций из Зада. Вот и мощно кричит об этом на каждом углу, пытаясь самому в это поверить...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Пигин Макс, xoxлы верят. Они же дeбилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги