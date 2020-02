"США все зроблять!" Помпео потужно пригрозив Путіну через війну в Україні

Американські санкції проти Росії будуть діяти до тих пір, поки Україна не відновить територіальну цілісність.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео в Twitter після зустрічі з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

"США вітають зусилля України зі встановлення миру на Донбасі. Росія повинна відповісти тим же. Наші санкції будуть діяти до тих пір, поки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені", – написав Помпео.

Як передає БЕЛТА, в ході візиту в Білорусь 1 лютого Помпео підкреслив, що війна в Україні – "питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення".

Він запевнив, що "все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо".

Good discussion with @VPrystaiko. The US welcomes Ukraine's efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine's territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3