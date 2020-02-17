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17 лютого • оновлено в 16:20
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США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол

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Сполучені Штати Америки, найімовірніше, не будуть призначати спеціального представника з питань Донбасу.

Про це заявив у інтерв'ю "Радіо НВ" колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Наскільки я знаю, Білий дім вирішив не шукати заміну (ексспецпредставникові Вашингтона з питань України Курту Волкеру), не буде нового надзвичайного посла саме для цієї справи – не щодо України, а з питань Донбасу", – повідомив дипломат.

США вирішили не призначати "другого Волкера" – експосол

Він зазначив, що наразі Україну в Державному департаменті представляють виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з міжнародних відносин із Європою та Євразією Філіп Рікер, а також його заступник Джордж Кент.

Нагадаємо, за підсумками візиту держсекретаря США Майка Помпео в Україну наприкінці січня президент Володимир Зеленський висловив надію, що Сполучені Штати братимуть активнішу участь у врегулюванні війни на Донбасі та призначать нового спецпредставника з питань деокупації Криму й Донбасу.

Раніше посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України обіймав Курт Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після оприлюднення стенограми розмови президентів Дональда Трампа й Володимира Зеленського.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
США
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Украина: один - в поле не воин !
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Что зра-да ? Опять ? Ну-ка дружно объявим штатам блокаду !
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Haccaли на гиднюков(((
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фил филька
фил филька
хлесткая пощечина ногой с разворота по майдановскому пятачку)
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