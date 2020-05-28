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28 травня • оновлено в 12:04
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США виділять Україні $125 млн військової допомоги за прогрес у реформах

2.1т
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Пентагон повідомив Конгрес США, що уряд України домігся необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, тим самим виправдавши додаткову військову допомогу в розмірі $125 млн.

Про це пише CNN з посиланням на джерела у військовому відомстві і неназваного помічника конгресмена.

Пентагон вирішив надати Україні військову допомогу на $125 млн

Пентагон вирішив надати Україні військову допомогу на $125 млн

Йдеться про другу частину схваленого Конгресом на 2020 рік пакету допомоги на суму $250 млн.

В його рамках Україна отримає мобільні радіолокаційні системи, розроблені для відстеження артилерійського і ракетного вогню, кілька десятків машин швидкої допомоги, апаратуру засекреченого зв'язку та два патрульних катери, оснащених 30-мм автоматичними гарматами з дистанційним управлінням.

Щоб продовжити виділення Україні військової допомоги, США вимагали просування країни в боротьбі з корупцією, підвищення прозорості та посилення громадського контролю.

Як писав OBOZREVATEL, в середині травня США передали Україні черговий вантаж з військовою допомогою для використання в зоні ООС на Донбасі загальною вартістю понад $ 25 млн.

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
Теги
Пентагон війна Донбас
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