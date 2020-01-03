США вбили генерала-друга Путіна: з'явилася офіційна реакція України

МЗС України висловив стурбованість щодо ескалації ситуації на Близькому Сході і вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Пресслужба відомства в п'ятницю, 3 січня, опублікувала офіційну позицію держави.
"В Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді", – сказано в повідомленні.
"Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки", – додали в МЗС.
МЗС України відреагувало на вбивство Сулеймані, ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, саме Сулеймані допоміг президенту Сирії Башару Асаду переломити хід війни. Також з'явилася інформація, що Сулеймані був в Москві і особисто зустрічався з главою РФ Володимиром Путіним.
Сам Путін також відреагував на резонансне вбивство і висловив стурбованість, що вбивство іранського генерала може серйозно загострити ситуацію в близькосхідному регіоні.
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