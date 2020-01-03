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3 січня • оновлено в 22:56
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США вбили генерала-друга Путіна: з'явилася офіційна реакція України

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МЗС України висловив стурбованість щодо ескалації ситуації на Близькому Сході і вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Пресслужба відомства в п'ятницю, 3 січня, опублікувала офіційну позицію держави.

"В Україні стурбовані триваючою ескалацією ситуації на Близькому Сході після атак на базу операції "Непохитна рішучість" та посольство США в Іраку, а також сьогоднішніх дій у відповідь Сполучених Штатів у Багдаді", – сказано в повідомленні.

"Україна виходить з нагальної необхідності запобігти подальшій ескалації та будь-яким актам помсти, які можуть стати загрозою для стабільності регіону та глобальної безпеки", – додали в МЗС.

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МЗС України відреагувало на вбивство Сулеймані, ілюстрація

МЗС України відреагувало на вбивство Сулеймані, ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, саме Сулеймані допоміг президенту Сирії Башару Асаду переломити хід війни. Також з'явилася інформація, що Сулеймані був в Москві і особисто зустрічався з главою РФ Володимиром Путіним.

Сам Путін також відреагував на резонансне вбивство і висловив стурбованість, що вбивство іранського генерала може серйозно загострити ситуацію в близькосхідному регіоні.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Николаев Олег
Николаев Олег
Как лизнули знатно.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зебильный Зе и его позорное стадо состряпали потрясающую чушь! От имени моей Украины! Скоты, бля!
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1
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Ку Алексей
Ку Алексей
какло МИД знатно отcocaл америкосам...
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3
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ку Алексей, в искусстве отсоса шлюхам с паРРаши нет равных! ПутЕн докажет! Да, шлюха?
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2
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