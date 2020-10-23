США – в ОБСЄ: зусилля Росії побудувати "імперію" на сході України провальні

США наполягають на тому, аби Росія виконала свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та нарешті прибрала війська та озброєння з території України. Адже всі її спроби повернути нашу державу до своєї "імперії" – марні.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомив Укрінформ. Він позитивно сприйняв деяке затишшя на Донбасі, втім наголосив, що до остаточного миру ще далеко.

"Протягом останні кількох місяців, як уже говорилося, зброя була значно тихішою. Але ми також розуміємо, що будь-яке припинення вогню має привести до прогресу в наступних кроках щодо припинення самого конфлікту. Все ще існують інші загрози безпеці, і багато ще потрібно зробити задля мирного врегулювання. Ми закликаємо Росію виконати свої "мінські" зобов'язання та вивести свої сили й озброєння з України", – сказав дипломат.

За словами Гілмора, поліпшення безпекової ситуації на Донбасі забезпечило вкрай необхідний перепочинок мирному населенню, "але тривалий прогрес у напрямку миру вимагає від Росії справжнього залучення до дипломатичних зусиль з врегулювання конфлікту, у тому числі шляхом переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи".

Постпред США при ОБСЄ також висловив сподівання на те, що Росія конструктивно співпрацюватиме з Україною та ОБСЄ для ухвалення конкретних рішень у таких питаннях, як розмінування, відкриття нових КПВВ, нових ділянок розведення та проведення взаємного обміну утримуваними особами.

"Ми часто говоримо про те, що Росія повинна відповідати на політичну волю, яку виявляє Україна, що Росія повинна припинити своє перешкоджання на мирних переговорах. І я б хотів запитати російський народ: а яку користь вам дали шестирічні провальні зусилля вашого уряду з розбудови "імперії" на сході України?" – звернувся до окупантів Гілмор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гілмор заявив, що стабілізація ситуації на охопленому війною Донбасі насамперед залежить від політичної волі керівництва Росії. Крім того, він дорікнув окупантам їхнім марнослів'ям та впливом на терористичних маріонеток на сході України.