США в ОБСЄ – про війну на Донбасі: ми бачимо марнослів'я Росії та її маріонеток

Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що стабілізація ситуації на охопленому війною Донбасі насамперед залежить від політичної волі керівництва Росії.

Однак у Кремлі, за його словами, поки лише займаються популізмом і всіляко перешкоджають мирним переговорам, передає Укрінформ.

"Сьогодні криза вимагає ухвалення гуманітарних і заходів щодо безпеки, які неодноразово звучали в Мінських домовленостях, на торішньому нормандському саміті та щомісяця в Тристоронній контактній групі. Замість цього ми бачимо з боку Росії та її маріонеток марнослів'я, а потім і обструкціонізм, що означає обмежений прогрес у досягненні цілей, як, наприклад, розмінування", – підкреслив Гілмор.

Американський дипломат також наголосив на важливості відкриття додаткових КПВВ, нових ділянок розведення і взаємного обміну утримуваними особами. Він погодився з тим, що в останні кілька місяців вдалося досягти значного зменшення порушень режиму припинення вогню на сході України, однак "навіть одне порушення – це занадто багато".

Окремо Гілмор звернув увагу на те, що Росія та її маріонетки на Донбасі продовжують перешкоджати свободі пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також її здатності повністю виконувати свій мандат.

"Конкретний прогрес буде залежати від політичної волі, насамперед Росії. І ключовим в питанні про політичну волю є те, чи обере Кремль мирне врегулювання конфлікту замість того, щоб продовжувати перешкоджати. Але між тим, мирні жителі вже занадто довго несуть на собі тягар російської агресії на сході України", – заявив глава місії США при ОБСЄ.

Він додав, що США, як і більшість держав-учасниць ОБСЄ, "розчаровані зусиллями Росії щодо призупинення прогресу в рамках Тристоронньої контактної групи".

"Одним з таких прикладів є вимога Росії щодо внесення Україною змін до постанови Ради від 15 липня про місцеві вибори. Але проблема в тому, що Кремль вимагає від Києва переглянути своє внутрішнє законодавство для задоволення вимог Москви, а тим часом вони блокують зусилля щодо поліпшення гуманітарних умов на сході України", – сказав Гілмор.

Підсумовуючи, він нагадав, що Росія повинна брати конструктивну участь у переговорах у межах ТКГ задля полегшення страждань цивільного населення на Донбасі та встановлення миру в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що президент РФ Володимир Путін спеціально почав розхитувати ситуацію на Донбасі перед виборами в США. Побоюючись глобальних змін, лідер країни-агресора вирішив влаштувати "торги", використовуючи як козир ескалацію на сході.