США в ОБСЄ – про війну на Донбасі: ми бачимо марнослів'я Росії та її маріонеток
Дипломат Гілмор стурбований тим, що терористи блокують пересування СММ ОБСЄ
Також він незадоволений тим, що Росія вимагає від України змінити внутрішнє законодавство про вибори
Американець нагадав, що жителі ОРДЛО сьомий рік живуть в умовах війни через агресію РФ
Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що стабілізація ситуації на охопленому війною Донбасі насамперед залежить від політичної волі керівництва Росії.
Однак у Кремлі, за його словами, поки лише займаються популізмом і всіляко перешкоджають мирним переговорам, передає Укрінформ.
"Сьогодні криза вимагає ухвалення гуманітарних і заходів щодо безпеки, які неодноразово звучали в Мінських домовленостях, на торішньому нормандському саміті та щомісяця в Тристоронній контактній групі. Замість цього ми бачимо з боку Росії та її маріонеток марнослів'я, а потім і обструкціонізм, що означає обмежений прогрес у досягненні цілей, як, наприклад, розмінування", – підкреслив Гілмор.
Американський дипломат також наголосив на важливості відкриття додаткових КПВВ, нових ділянок розведення і взаємного обміну утримуваними особами. Він погодився з тим, що в останні кілька місяців вдалося досягти значного зменшення порушень режиму припинення вогню на сході України, однак "навіть одне порушення – це занадто багато".
Окремо Гілмор звернув увагу на те, що Росія та її маріонетки на Донбасі продовжують перешкоджати свободі пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також її здатності повністю виконувати свій мандат.
"Конкретний прогрес буде залежати від політичної волі, насамперед Росії. І ключовим в питанні про політичну волю є те, чи обере Кремль мирне врегулювання конфлікту замість того, щоб продовжувати перешкоджати. Але між тим, мирні жителі вже занадто довго несуть на собі тягар російської агресії на сході України", – заявив глава місії США при ОБСЄ.
Він додав, що США, як і більшість держав-учасниць ОБСЄ, "розчаровані зусиллями Росії щодо призупинення прогресу в рамках Тристоронньої контактної групи".
"Одним з таких прикладів є вимога Росії щодо внесення Україною змін до постанови Ради від 15 липня про місцеві вибори. Але проблема в тому, що Кремль вимагає від Києва переглянути своє внутрішнє законодавство для задоволення вимог Москви, а тим часом вони блокують зусилля щодо поліпшення гуманітарних умов на сході України", – сказав Гілмор.
Підсумовуючи, він нагадав, що Росія повинна брати конструктивну участь у переговорах у межах ТКГ задля полегшення страждань цивільного населення на Донбасі та встановлення миру в регіоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що президент РФ Володимир Путін спеціально почав розхитувати ситуацію на Донбасі перед виборами в США. Побоюючись глобальних змін, лідер країни-агресора вирішив влаштувати "торги", використовуючи як козир ескалацію на сході.