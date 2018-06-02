США розкритикували Китай за дії у Південнокитайському морі

У майбутньому Китай може наразитися на серйозні наслідки нинішньої мілітаризації спірних островів у Південнокитайському морі, застеріг міністр оборони США Джеймс Меттіс.Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс різко розкритикував нинішні заходи Китаю щодо мілітаризації рукотворних островів у акваторії Південнокитайського моря, що є предметом територіальної суперечки між кількома країнами. Про це глава Пентагону заявив у суботу, 2 червня, виступаючи на конференції з питань безпеки в Сінгапурі, передає інформагенція AP.

Меттіс наголосив, що Пекін істотно збільшив військову присутність у регіоні, розмістивши на цих островах військову техніку, в тому числі протикорабельні ракети, зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби тощо. Крім того, китайські військові розмістили бомбардувальники на острові Вуді на Парасельских островах, додав керівник Пентагону.

"Попри заяви Китаю про протилежне, розміщення цих систем озброєнь безпосередньо пов'язано з військовим використанням з метою залякування та тиску", - сказав Меттіс, цитує агенція новин AP. За словами глави Пентагону, такі дії спрямовані проти сусідніх держав.

Американський урядовець також вказав на рішення міжнародного суду, котрий не визнав за Китаєм право на ці острови, зарахувавши їх натомість до ділянки міжнародних вод. Якщо влада КНР не припинить подальшої мілітаризації регіону, США вдаватимуться до заходів у відповідь і згодом Китай може наразитися на серйозні наслідки своїх дій, застеріг Меттіс.

Нагадаємо, акваторія Південнокитайського моря, є спірною, оскільки на неї претендують шість країн - Китай, В'єтнам, Тайвань, Бруней, Філіппіни, Малайзія. З кінця 2013 року Пекін проводить у Південнокитайському морі масштабні гідротехнічні та будівельні роботи, намиваючи рукотворні острови та перетворюючи їх на військові бази.