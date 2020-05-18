США і ЄС вчергове закликали Росію негайно повернути контроль над анексованим Кримом Україні.

Як повідомило у Facebook посольство США в Україні, про це заявила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

США закликали Росію негайно повернути Крим

"Ми закликаємо Росію припинити свої старі традиції завдання страждань населенню Криму, припинити призов до збройних сил на півострові та негайно повернути повний контроль над Кримом Україні. Ми підтримуємо Україну та вкотре заявляємо, що Крим – це Україна", – сказала вона.

За словами Квін, депортація кримських татар 1944 року спричинила немислимі травми, страждання та загибель багатьох тисяч людей.

"Горе, якого зазнали ці люди та їхні родини, неможливо виміряти або виправдати. Ця травма та страждання тільки поглиблюються сучасною окупацією Криму Росією. США не визнають і ніколи не визнають незаконну російську анексію Криму", – зазначила дипломатка.

Вона підкреслила, що санкції США, пов'язані з Кримом, залишаться чинними, поки Росія не поверне Україні контроль над півостровом.

"І наша рішуча підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною", – додала Квін.

Подібну заяву опублікувало у Twitter представництво Європейського Союзу в Україні.

"ЄС закликає Росію покласти край порушенням прав людини в Криму та не визнає незаконну анексію півострова Росією", – йдеться в ній.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні та в світі 18 травня вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу з Криму. Цього дня 1944 року за наказом Йосипа Сталіна з півострова в Середню Азію був відправлений перший ешелон із людьми.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться в Україну.