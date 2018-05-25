США про MH17: Росія має припинити брехати

У Держдепі США прокоментували результати слідства щодо збиття МН17. Вашингтон підтримує висновки слідчих, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного з Росії.США цілком довіряють висновкам міжнародної слідчої групи щодо розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" 2014 року на контрольованій проросійськими сепаратистами території Донбасу. Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Хізер Ноєрт, поширеній у четвер, 24 травня.

Оприлюднені раніше цього ж дня висновки слідчої групи "підтверджують і додають деталі до того, що ми говорили в перші дні після трагедії, що MH17 було збито ракетою з російського ЗРК "Бук", випущеної з території на Сході України, що контролювалася РФ та керованими нею бойовиками", зазначається в заяві. "Росії пора припинити брехати і пояснити свою роль в катастрофі", - закликала Ноєрт.

Як повідомлялося, коментуючи висновки слідства, напередодні в ЄС також закликали Москву зробити свій внесок у розслідування обставин катастрофи Boeing рейсу MH17. Натомість у міноборони РФ вкотре відкинули усі обвинувачення у причетності до збиття літака.

Нагадаємо, в четвер об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Як повідомив представник слідчої групи Вільберт Пауліссен на прес-конференції в Нідерландах, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої Курську.

Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), за даними слідства, було збито в липні 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.