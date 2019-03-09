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"Наслідки будуть серйозними!" У Туреччини виникли проблеми з США через Росію

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Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

Як пише німецька газета DW, в американських ЗМІ відзначають, це перший випадок, коли Пентагон конкретно загрожує позбавити Туреччину літаків F-35, якщо вона придбає російські С-400.

"Якщо Туреччина візьме С-400, то наслідки будуть серйозними. Анкара не отримає винищувачі F-35 і зенітно-ракетні комплекси Patriot. Військові відносини США з Анкарою будуть підірвані", – заявив журналістам офіційний представник Пентагону Чарльз Саммерс в п'ятницю, 8 березня.

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Туреччина разом з низкою інших країн вже довгий час бере участь в розробці F-35, проте не може отримати ці літаки через незгоду деяких американських конгресменів на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Анкарою у деяких сферах. На даний час турецькі пілоти навчаються польотам на F-35 на базі ВПС США в Арізоні.

С-400

С-400

Туреччина досі займала тверду позицію в питанні про закупівлю С-400 у Росії, підкреслюючи, що теми закупівлі російських ЗРК і американських Patriot ніяк не пов'язані. За укладеною угодою, Туреччина отримає від Росії чотири дивізіони С-400 за 2,5 млрд доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, США і Росія опинилися на порозі нової гонки озброєнь. Штати заявили про припинення виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, починаючи з 2 лютого. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.

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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Что значит "Турция до сих пор занимала твердую позицию"? Она и сейчас не намерена отказываться от российских С-400
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
У паРаши можно ещё матрёшки и балалайки прикупить. Одеть лапти и обмотаться портянками . Вонючая паРаша только такое и производит. Гнать этих ублюдков!
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минин евген
минин евген
Махал Махалыч, ты еще о кацапских кокошниках забыл.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Для свободных украинцев это конечно немыслимо перечить своему американскому хозяину.
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минин евген
минин евген
Горелов Сергей, долбоёб, ты забыл кто сбил кацапский самолёт? немытая росися тогда засунула язык в жопу и молча умылась вылитым на неё дерьмом.
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