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7 травня • оновлено в 12:52
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США потужно підтримали дружбу з Україною: глава МЗС провів розмову з Помпео

2.1т
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео, під час якої учасники обговорили розвиток стратегічного партнерства двох країн.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС. Зокрема, як зазначив Кулеба, українська сторона налаштована розвивати партнерство для дружби народів.

"Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України і США. Не заради дипломатичної формальності, а для зміцнення справжньої дружби українського і американського народів", – зазначив Кулеба.

Кулеба і Помпео

Кулеба і Помпео

Глава МЗС України приділив особливу увагу розвитку взаємовигідного економічного співробітництва України і США, важливість якого за часів пандемії набуває особливого значення. Він зазначив, що в умовах пандемії і її наслідків Україна перетворюється в гаранта глобальної продовольчої безпеки.

Чиновник запевнив Державного секретаря США у тому, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які зараз розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів для оптимізації ланцюгів поставок.

Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проекти співробітництва в основу чергового засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства і провести його вже в цьому році.

Окрему увагу співрозмовники приділили підсумками відеоконференції глав МЗС у нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони наголосили на важливій ролі ФРН і Франції в сприянні участі Росії в діалозі і виконанні нею своїх зобов'язань.

Помпео запевнив в непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Співрозмовники приділили увагу процесу реформ в Україні, включаючи проекти і програми, які підтримуються урядом США. Глава МЗС поінформував Державного секретаря про процес прийняття ключових реформаторських законів, необхідних для подальшого успішного співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент заявив, що провести чесні вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо, поки там перебувають російські війська.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Майк Помпео Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
СШП "мощно" поддержали укроиню... телефонным разговором :-D
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