США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння

Американський президент Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду під час зустрічі у Сінгапурі. Трамп заявив, що переговори проходять краще, ніж "будь-хто очікував".Президент США Дональд Трамп та північнокорейський лідер Кім Чен Ином в ході переговорів у Сінгапурі підписали спільний документ, зміст якого лише згодом став відомий ЗМІ. За даними ЗМІ, вона підтверджує прогрес у питанні денуклеаризації Корейського півострова.

"Ми вирішили залишити минуле позаду і підписати історичний документ. Світ побачить зміни", - заявив під час підписання угоди Кім Чен Ин.

У свою чергу американський президент заявив про прогрес у переговорах. "Відносини з КНДР та Корейським півостровом будуть іншими, ніж були раніше. Люди будуть вражені та щасливі", - заявив Дональд Трамп. Він також зазначив, що денуклеаризація відбудеться дуже швидко, передає агенція dpa.

Перед цим Дональд Трамп зазначив, що переговори відбуваються дуже позитивно. "Є багато прогресу - все дуже позитивно. Я думаю краще ніж будь-хто міг очікувати", - заявив Трамп журналістам, коли йшов з ділового обіду з Кімом, який мовчки стояв поряд із ним, передає агенція Reuters.

Історична зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбувається у готелі Capella на острові Сентоса у Сінгапурі. Головним питанням саміту є майбутнє північнокорейської ядерної програми. Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив, що США готові надати КНДР "безпрецедентні гарантії безпеки" у випадку, якщо та висловить готовність до денуклеаризації Корейського півострова.

Чинний президент США вперше зустрічається з представником династії Кімів. Ще минулого року відносини між Трампом та Кімом були напруженими через випробування водневої бомби КНДР. Лідери двох держав обмінялися погрозами та образами. Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" та висловив упевненість, що її лідер "довго не протягне". Кім Чен Ин пообіцяв "приборкати вогнем схибленого дідуся", маючи на увазі президента США. Однак у березні цього року глава Білого дому висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином.