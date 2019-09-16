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16 вересня • оновлено в 07:10
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США пообіцяли допомогти Путіну піти з Донбасу

1.6т Читати матеріал російською

Росії потрібно дати можливість легко відступити з Донбасу, тоді бойові дії в Україні припиняться.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає ТСН. Він додав, що Росія не зацікавлена ​​утримувати Донбас.

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"Думаю, є причини, чому Росія повинна піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені утримувати Донбас. Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, який хоче досягти, продовжуючи окупацію і війну на Донбасі", – заявив Волкер.

"Це – причина, чому Росія повинна хотіти припинити це. І ми, і французи, і німці, і українці – всі готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу і повернення світу на окуповані території", – додав він.

США пообіцяли допомогти Путіну піти з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волкер пояснив важливі моменти для України щодо виборів на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возврат Донбасса на условиях паРахи и нах не нужен.
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Толкачев Юрий
Толкачев Юрий
...ау, "ольгинцы", где ваши комменты?
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