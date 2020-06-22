США показали нову партію Javelin для України. Фото

У США заявили, що готують до відправки до України нову партію військового вантажу.

Фотографію завантаження озброєння опублікувало в Твіттері Транспортне командування США. Серед іншого там є комплекти протитанкового ракетного комплексу Javelin.

"Військовослужбовці ВПС США, що приписані до авіабази "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправки до України", – сказано в повідомленні американських військових.

Американські військові вантажать Javelin для відправки до України Twitter Транспортного командування США

У США заявили про підготовку військового вантажу для України Twitter Транспортного командування США

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня в Україну прибула партія військової допомоги від США, серед якої, в тому числі, – ракетні комплекси Javelin.